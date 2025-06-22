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التعادل يحسم مواجهة ريفر بليت ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025

07:02 ص الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مباراة مونتيري وريفربليت (1) (1)
  • عرض 3 صورة
    مونتيري وريفربليت (1) (1)
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القاهرة – مصراوي

انتهت مواجهة ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي بالتعادل السلبي (0-0)، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، كيفن كاستانيو، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي مونتيري.

ورغم التعادل، حافظ ريفر بليت على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع تشيلسي صاحب المركز الثاني، لكن الفريق الأرجنتيني يتفوق بفارق الأهداف. في المقابل، رفع مونتيري رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث.

وتضم المجموعة الخامسة كلا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، اوراوا الياباني.

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مونتيري وريفربليت كأس العالم للأندية نتيجة مباراة مونتيري وريفربليت مونديال الأندية
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