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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية 2025

06:56 ص الأحد 22 يونيو 2025
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القاهرة – مصراوي

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو، في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.

وتلقى الأهلي الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية:

تنقل المباراة القنوات التالية:

إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن، السعودية الحاصلة على حقوق بث بعض مباريات دور المجموعات، بالإضافة إلى مباريات نصف النهائي والنهائي في كأس العالم للأندية.

منصة DAZN العالمية، الحاصلة على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم للأندية من الفيفا.

وتضم مجموعة الأهلي كلًا من: بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد بورتو كأس العالم للأندية مونديال الأندية بطولة كأس العالم للأندية
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