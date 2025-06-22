القاهرة – مصراوي

تستعد جماهير الأهلي لمتابعة مباراة قوية أمام بورتو البرتغالي في إطار منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة ليصل إلى النقطة الرابعة، مع أهمية حساب فارق الأهداف للحفاظ على فرصه في التأهل، وينتظر الأهلي في المقابل لضمان الصعود فوز بالميراس على إنتر ميامي بأكثر من هدف، في المباراة التي تقام بنفس موعد الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وبورتو

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك الواقعة في أمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو

وتمتلك شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية، حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، حيث تنقلها بشكل مجاني على قنوات: (إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن).

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية كالتالي:

1- بالميراس - 4 نقاط

2- إنتر ميامي - 4 نقاط

3- بورتو - نقطة

4- الأهلي - نقطة