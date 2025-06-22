كتب - يوسف محمد:

أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراة جمعت بين فريقي ريفربليت الأرجنتيني مونتيري المكسيكي.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الفريقين معا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "روز بول"، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان فريق إنتر ميلان تمكن من تحقيق الفوز على حساب أوراوا الياباني أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لحساب المجموعة ذاتها.

ويحتل فريق ريفربليت صدارة ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، برصيد 4 نقاط، يليه فريق إنتر ميلان بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية

1- ريفربليت، مباراتين، 4 نقاط.

2- إنتر ميلان، مباراتين، 4 نقاط.

3- مونتيري، مباراتين، نقطتين.

4- أوراوا، مباراتين، دون نقاط.

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