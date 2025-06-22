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"يبقى انت لسه بتتعرف عليها".. رد ناري من سيد عبد الحفيظ على أحمد حسام ميدو

05:52 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    فرحة سيد عبد الحفيظ من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
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كتب - يوسف محمد:

رد سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بالنادي، على تصريحات أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، التي تتعلق بأداء لاعبي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "هناك مسؤول بأحد الأندية، تحدث بأن لاعبي الأهلي فاقدة لأساسيات كرة القدم".

وأضاف: "يعني زيزو اللي كان عندك من شهرين، أفضل لاعب في أفريقيا فاقد لأساسيات كرة القدم، وكذلك بن شرقي، إمام عاشور، وسام أبو علي وغيرهم الكثير من لاعبي الأهلي لا يمتلكون أساسيات كرة القدم".

وتابع: "لما لاعبي الأهلي فاقدة أساسيات كرة القدم، يبقى انت لسه بتتعرف على اللعبة، الحاجة الوحيدة التي يمكن أن تجعل حديثك صحيح أن تكون أنت من قمت باختيارهم".

وكان ميدو انتقد أداء لاعبي الأهلي عقب مباراة بالميراس البرازيلي، حيث قال أن لاعبي الفريق ظهروا وهم فاقدون لأساسيات كرة القدم.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تلقى الهزيمة أمام فريق بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

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رد ناري من سيد عبد الحفيظ على أحمد حسام ميدو أحمد حسام ميدو سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي كأس العالم للأندية تصريحات سيد عبد الحفيظ
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