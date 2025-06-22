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"مصارعة وكرة قدم".. تفاصيل بيزنس ومشاركة ترامب في الأحداث الرياضية

05:09 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    دونالد ترامب وماكمان (1)
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    تحدي ترامب وماكمان عام 2007 (1)
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    ترامب يحلق شعر ماكمان (1)
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    الأمريكي دونالد ترامب (1)
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    دونالد ترامب مع لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي (1)
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    الرئيس الأمريكي ترامب مع لاعبي يوفنتوس (1)
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    استشافة ترامب للاعبي يوفنتوس (1)
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    ميلانيا ترامب
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كتب - يوسف محمد:

تصدر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانه تنفيذ الطائرات الحربية الأمريكية هجوم على 3 مواقع إيرانية.

وأشار الرئيس الأمريكي، خلال منشور له عبر حسابه على منصة تروث سوشيال منذ قليل، أنه تم تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

والكثير من المواطنين وسكان دول العالم، يعرفون دونالد ترامب باعتباره رئيس أحد أكبر دول العالم، لكنهم لا يعرفون الجانب الآخر في شخصيته والمتعلق بالرياضة، التي تعد من أبرز اهتمامات الرئيس الأمريكي، هو ما ظهر بشكل كبير في الفترة الماضية.

وعشق ترامب للرياضة بشكل عام، بدأ منذ سنوات طويلة، حيث كان لاعبا ضمن صفوف جنرالز في دوري كرة القدم الأمريكية، في ثمانينيات القرن الماضي.

واستمر عشق ترامب للرياضة بشكل كبير، حيث أشارت صحيفة "daily star" البريطانية في عام 2012، أن ترامب كان يرغب بشدة في شراء نادي رينجرز الاسكتلندي حينما كان يمر بأزمة مالية، خاصة لديه أصول اسكتلندية تعود إلى والدته ماري آن ماكلويد، التي تنحدر من مقاطعة روس شاير.

ويعشق الرئيس الأمريكي لعبة المصارعة بشكل كبير، ففي عام 2007 عقد المؤتمر الصحفي الخاص بعرض رايسلمينا الذي يعد الحدث الأبرز في المصارعة، ببرج ترامب ودخول في تحدي أمام فينيس ماكمان رئيس "WWE"، حيث كان يدعم ترامب "بوبي لاشلي"، فيما كان يدعم ماكمان المصارع "أوماجا".

ولم يكتفي ترامب في ذلك الوقت لاشلي فقط، بل أنه دخل في تحدي أمام ماكمان، بأنه في حال نجح لاشلي في تحقيق الفوز سيقوم ماكمان بحلاقة شعره، فيما سيقوم هو بحلاقة شعره حال تعرض لاشلي للهزيمة.

وفي النهاية وعند حلول الوقت المناسب للعرض بين لاشلي وأوماجا، تمكن لاشلي من تحقيق الفوز ليس له فقط ولكن لترامب أيضًا، ليصبح أمام ماكمان خيار واحد فقط وهو حلاقة شعره بعد فوز الرئيس الأمريكي بالتحدي.

وبحلول عام 2024، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلامة التجارية الخاصة بالأحذية الرياضية، في تأكيد على حبه الدائم في التواجد في المجال الرياضي بمختلف أشكاله والطرق المتعلقة به.

ترامب وحديثه عن كأس العالم للأندية

في ديسمبر من العام الماضي، وجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى كل محبي ومتابعي كرة القدم في العالم، خلال قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في أمريكا، حيث قال: "بطولة كأس العالم للأندية ستكون نسخة تاريخية حظا موفقا للجميع".

وأضاف: "مرحبا بالجميع في هذا الحدث الكبير، وستكون هذه هى النسخة الأقوى من البطولة".

ومنذ أيام قليلة وبعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة بأيام قليلة، حرص الرئيس الأمريكي، على استضافة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في البيت الأبيض، خلال تواجد الفريق الإيطالي بالولايات المتحدة للمشاركة، ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا.

ومنذ أيام قليلة، أرسل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميصه مع منتخب بلاده البرتغال إلى دونالد ترامب، وكتب عليه: "إلى الرئيس دونالد ترامب، اللعب من أجل السلام".

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