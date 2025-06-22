وسام أبو علي يكشف كواليس الهدف العكسي أمام بالميراس

كتب - نهى خورشيد

كشف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الهدف العكسي الذي سجّله بالخطأ في مرمى فريقه خلال مباراة بالميراس البرازيلي، والتي خسرها الأحمر بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

وقال أبو علي في تصريحات تلفزيونية : "أشرف داري بعد الماتش قالي إنه نده عليا وقال سيب، بس أنا مسمعتوش، أنا كنت طالع ألعب الكورة عشان كنت حاسس إني هطلعها بدماغي، بس التايمنج كان وحش مني".

ومن المقرر أن يخوض الفريق الكروي بالنادي الأهلي مواجهته الثالثة أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة، فجر الثلاثاء الموافق 24 يونيو، على ملعب ميتلايف.