كتب - نهى خورشيد

علّق محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق، على تصريحات أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، التي انتقد فيها لاعبي القلعة الحمراء بعد الخسارة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية :"ميدو اللي بيقول لاعيبة الأهلي فاقدة أساسيات الكورة، ده هو عارف الحقيقة، وعارف مين هي لاعيبة الأهلي والنادي الأهلي إيه.. بس أنا مشفق عليه ومش هرد، أنا هشغل نفسي بفرقتي".

وكان الفريق الكروي بالقلعة الحمراء سقط في فخ الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، فيما تعادل مع إنتر ميامي سلبياً في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.