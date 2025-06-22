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"دموع وانحناء".. لقطات عاطفية بين جماهير أوراوا ولاعبي الفريق بعد الهزيمة من إنتر ميلان

03:34 ص الأحد 22 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    لقطات بين جماهير أوراوا الياباني ولاعبي الفريق
  • عرض 4 صورة
    لقطات بين جماهير أوراوا الياباني ولاعبي الفريق
  • عرض 4 صورة
    لقطات بين جماهير أوراوا الياباني ولاعبي الفريق
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كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق أوراوا الياباني هزيمة قاسية أمس السبت أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من إحراز فريق أوراوا الهدف الأول في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، إلا أن الفريق الإيطالي نجح في قلب الطاولة، تسجيل هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 78، 92 من عمر المباراة لينهي اللقاء لصالحه، موجها صدمة إلى كل جماهير ولاعبي الفريق الياباني.

ودخل عدد من جماهير فريق أوراوا الياباني، في نوبة بكاء قوية عقب الهزيمة على يد إنتر ميامي، الخروج من البطولة بشكل رسمي.

وفي المقابل حرص كل لاعبي فريق أوراوا وجهازهم الفني على التوجه إلى المدرجات للاعتذار إلى الجماهير، من خلال الانحناء أمامهم عن طريق خفض رؤوسهم.

وودع فريق أوراوا الياباني بطولة كأس العالم للأندية، عقب تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة، حيث تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أيضًا أمام فريق ريفربليت الأرجنتيني.

ويشارك فريق أوراوا الياباني في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميلان الإيطالي، ريفربليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي".

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