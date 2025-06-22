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"بعد فوز بروسيا وفلومينيسي".. جدول ترتيب المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية

03:30 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    لاعبي فلومينسي (1)
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    فلومينسي وأولسان هيونداي (1)
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    لاعبي فلومينسي البرازيلي (1)
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    فلومينسي (1)
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    لاعبي أولسان هيونداي (1)
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    صن داونز ضد بوروسيا دورتموند
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    صن داونز ضد بوروسيا
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    مباراة صن داونز وبروسيا دورتموند (1)
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    هدف صن داونز الأول في مرمى بورسيا دورتموند (1)
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    مباراة صن داونز وأولسان هيونداي (1) (1)
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    خطأ ويليامز حارس صن داونز في لقطة تسجيل بروسيا دورتموند هدف التعادل (1)
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كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية، بمباراة جمعت بين فريقي فلومينيسي البرازيلي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وحقق فريق فلومينيسي البرازيلي فوزه الأول في النسخة الحالية بالبطولة، بعدما حقق الفوز على حساب أولسان الكوري الجنوبي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن فريق بروسيا دورتموند من تحقيق الفوز على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي أمس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية كلا من: "بروسيا دورتموند، فلومينيسي، صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي".

ويحتل فريق بروسيا دورتموند صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالمونديال، برصيد 4 نقاط، يليه فلومينيسي بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب المجموعة السادسة بمونديال الأندية

1- فلومينينسي، مباراتين، 4 نقاط.

2- بروسيا دورتموند، مباراتين، 4 نقاط.

3- صن داونز، مباراتين، 3 نقاط.

4- أولسان هيونداي، مباراتين، دون نقاط.

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فلومينسي وأولسان هيونداي كأس العالم للأندية مونديال الأندية جدول ترتيب المجموعة السادسة بالمونديال
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