كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية، بمباراة جمعت بين فريقي فلومينيسي البرازيلي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وحقق فريق فلومينيسي البرازيلي فوزه الأول في النسخة الحالية بالبطولة، بعدما حقق الفوز على حساب أولسان الكوري الجنوبي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن فريق بروسيا دورتموند من تحقيق الفوز على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي أمس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية كلا من: "بروسيا دورتموند، فلومينيسي، صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي".

ويحتل فريق بروسيا دورتموند صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالمونديال، برصيد 4 نقاط، يليه فلومينيسي بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب المجموعة السادسة بمونديال الأندية

1- فلومينينسي، مباراتين، 4 نقاط.

2- بروسيا دورتموند، مباراتين، 4 نقاط.

3- صن داونز، مباراتين، 3 نقاط.

4- أولسان هيونداي، مباراتين، دون نقاط.

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