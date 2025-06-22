فلومينينسي يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

حقق فريق فلومينينسي البرازيلي الفوز على نظيره أولسان هيونداي الكوري بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف فلومينينسي كلا من: جوان أرياس في الدقيقة 27، جوستافو نوناتو في الدقيقة 66، خوان بابلو فريتس في الدقيقة 83، ماركوس كينو 2+90.

وأحرز هدفين أولسان هيونداي كلا من: جين هيون لي في الدقيقة 37، أم وون سانج في الدقيقة 3+45.

وبهذه النتيجة رفع فريق فلومينينسي نقاطه إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة، بينما تذيل أولسان هيونداي جدول ترتيب المجموعة دون نقاط.

وتضم المجموعة السادسة كلا من: بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، صن داونز الجنوب الأفريقي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

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