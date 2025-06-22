كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

ريفر بليت

0 0
04:00

مونتيري

كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
19:00

الوداد البيضاوي

كأس العالم للأندية

فلومينينسي

4 2
01:00

أولسان هيونداي

جميع المباريات

إعلان

فلومينينسي يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية 2025

03:22 ص الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فلومينسي (1)
  • عرض 7 صورة
    مباراة فلومينسي (1)
  • عرض 7 صورة
    لاعبي أولسان هيونداي (1)
  • عرض 7 صورة
    مباراة فلومينسي 1 (1)
  • عرض 7 صورة
    فلومينسي وأولسان هيونداي (1)
  • عرض 7 صورة
    لاعبي فلومينسي البرازيلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

حقق فريق فلومينينسي البرازيلي الفوز على نظيره أولسان هيونداي الكوري بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف فلومينينسي كلا من: جوان أرياس في الدقيقة 27، جوستافو نوناتو في الدقيقة 66، خوان بابلو فريتس في الدقيقة 83، ماركوس كينو 2+90.

وأحرز هدفين أولسان هيونداي كلا من: جين هيون لي في الدقيقة 37، أم وون سانج في الدقيقة 3+45.

وبهذه النتيجة رفع فريق فلومينينسي نقاطه إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة، بينما تذيل أولسان هيونداي جدول ترتيب المجموعة دون نقاط.

وتضم المجموعة السادسة كلا من: بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، صن داونز الجنوب الأفريقي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

أقرأ أيضًا:عودة لاعب الأهلي من الإصابة قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

3 حقائق لأول مرة بكأس العالم للأندية 2025 خلال مباريات الجولة الثانية



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فلومينسي وأولسان هيونداي كأس العالم للأندية مونديال الأندية فوز فلومينسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"