كتب - نهى خورشيد

خطف النجم الجزائري يوسف البلايلي الأضواء في مونديال الأندية 2025، بعدما قاد الترجي التونسي لتحقيق فوزاً على لوس أنجلوس الأمريكي، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، ليؤكد قيمته كلاعب كبير في البطولات العالمية.

ويعرض "مصراوي " فى السطور التالية أبرز المعلومات عن يوسف البلايلي نجم الترجي التونسي المتألق:

نشأ البلايلي في مدينة وهران الجزائرية، وبدأ مسيرته الكروية في الشوراع ، قبل أن ينضم إلى نادي شباب غرب وهران رفقة صديقه بغداد بونجاح.

لم ينجح في فرض نفسه مع مولودية وهران، فانتقل بين عدة أندية صغيرة حتى منحه المدرب شريف الوزاني فرصة في الفريق الأول، وهناك أثبت موهبته وسجل 16 هدفاً خلال موسمين.

انتقل يوسف إلى الترجي للمرة الأولي ولفت الأنظار محلياً وقارياً خاصة بعدما تُوّج بالدوري التونسي، واختير كأفضل لاعب جزائري صاعد، واقترب من تمثيل المنتخب الأول.

في 2015، جاءت نتيجة كشف المنشطات إيجابية بعد مشاركته ضد اتحاد العاصمة، واتُّهِم بتعاطي مادة الكوكايين، ليتم إيقافه 4 سنوات، وتم تخففيها إلى عامين.

اعتقد الكثيرون أن مسيرته انتهت، بعد ابتعاده الكامل عن الملاعب، لكنه اختار عدم الاستسلام، واعترف بخطئه وبدأ التدرب بشكل فردي.

وقبل انتهاء العقوبة، تلقى عرضاً من نادي أنجيه الفرنسي، وانضم إليه في تجربة قصيرة، ثم عاد إلى الترجي مجدداً ليبدأ رحلة استثنائية نحو القمة.

مع الترجي، تُوّج البلايلي بدوري أبطال إفريقيا 2018، وقدم أداءً كبيرًا جعل اسمه يتردد بقوة مجددًا في الجزائر.

استدعاه بعدها المدرب الوطني جمال بلماضي إلى المنتخب، وشارك لأول مرة في 2018.

ثم ظهر أيضاً مع منتخب الجزائر في 2019، ليكون أحد أبرز نجوم تتويج محاربي الصحراء بلقب كأس الأمم الأفريقية في مصر، بعد أداء مميز في البطولة.

لفت الأنظار مجدداً في كأس العرب 2021 بتسجيله هدفاً خرافياً في مرمى المغرب من منتصف الملعب، وساهم بفوز بلاده باللقب العربي.

تنقل بين عدة أندية بعد العودة، منها الأهلي السعودي، نادي قطر، بريست وأجاكسيو الفرنسيين، قبل أن يعود إلى الدوري الجزائري عبر مولودية الجزائر في 2023، وبعدها إلى ناديه الحالي الترجي التونسي.