كتب - يوسف محمد:

يرى محمد عباس نجم النادي الأهلي السابق، على أن حظوظ المارد الأحمر في الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية 2025، باتت ضعيفة للغاية، خاصة وأن الأمور لم تعد في يده حتى وإن تمكن من الفوز على بورتو البرتغالي.

وقال عباس في تصريحات خاصة لمصراوي: "حزين بسبب أداء الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، كان لا بد من عمل فترة إعداد أقوى للاعبين، واستقدام اللاعبين الجدد مبكرا للدخول في أجواء الفريق بشكل أكبر".

وأضاف: "الكثير من اللاعبين المتواجدين مع الأهلي ويلعبون بشكل أساسي، يشاركون مع بعضهم البعض للمرة الأولى، هذا أمر صعب حدوثه في هذه البطولات الكبرى".

وتابع: "أعتقد أن فرصة الفريق للصعود إلى الدور المقبل من البطولة "دور ال 16"، باتت ضعيفة للغاية لكون فرصة الصعود لم بيدك فقط".

وأكمل: "من الصعب الحكم على مستوى المدرب من خلال مباراتين فقط، خاصة وأن الكثير من اللاعبين الذين يتواجدون معه في الفريق لم ينسجمون مع بعضهم البعض حتى الآن، لذلك لا بد من منح ريبيرو وقته بشكل كافٍ لتكوين رأي فني صحيح تجاهه".

وواصل: "لاعبو الأهلي في المباريات الماضية ببطولة كأس العالم، تشعر وأنهم غير قادرين على الخروج بالكرة بشكل متدرج، هذا يأتي بسبب عدم مشاركتهم معا باستمرار".

واختتم عباس تصريحاته: "الأهلي استطاع ضم العديد من الصفقات الجيدة في الفترة الماضية ومجموعة من الأسماء القوية، لكن مفيش أي مردود حتى الآن ولم يظهروا بشكل جيد".

ويذكر أن النادي الأهلي لم يتمكن من تحقيق أي فوز في المباراتين الماضيتين ببطولة كأس العالم ، حيث تعادل سلبيا في المباراة الأولى بالمونديال أمام إنتر ميامي، بالإضافة إلى تعرضه للهزيمة بهدفين دون رد في الجولة الثانية أمام بالميراس.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالمونديال.

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