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الحماية الجزائرية تكشف عدد وفيات وإصابات مباراة المولودية ونجم مقرة

01:29 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    الحماية المدنية الجزائرية
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    ستاد 5 جويليه بالجزائر
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كتب - نهى خورشيد

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان رسمي، تسجيل وفاة مشجع وإصابة 11 آخرين، إثر سقوط عدد من المشجعين من المدرجات العليا بملعب 5 جويلية وذلك خلال المباراة التي جمعت بين فريقي مولودية الجزائر ونجم مقرة.

وأشار البيان أنه تم إسعاف المصابين من قِبل فرق الحماية المدنية، التي سارعت إلى تنصيب مركز طبي متقدم (PMA) داخل الملعب، كما تم تدعيم عمليات الإغاثة بـ10 سيارات إسعاف من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وأكدت الجهات المختصة أن "العملية لا تزال جارية"، في ظل متابعة دقيقة للحالة الصحية للمصابين.

وكانت المباراة شهدت تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري، وهو ما تسبب في تدافع كبير بالمدرجات أدى إلى الحادث المؤسف.

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