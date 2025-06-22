نتائج مباريات يوم السبت في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة – مصراوي

شهدت منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت يوم السبت الموافق 21 يونيو، عددا من المواجهات المثيرة التي أنتهت بنتائج مفاجئة وغير متوقعة.

ونجح فريق الترجي التونسي في تحقيق الفوز على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة 1-0، بينما حقق بايرن ميونخ الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس ضد الترجي التونسي - (0-1)

بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز - (2-1)

بوروسيا دورتموند ضد صن داونز - (4-3)

إنتر ميلان ضد اوراوا - (2-1)