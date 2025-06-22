مواعيد مباريات اليوم الأحد في كأس العالم للأندية 2025
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القاهرة - مصراوي
تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الأحد الموافق 22 يونيو.
ويواجه ريال مدريد الإسباني نظيره باتشوكا المكسيكي ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية 2025.
جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:
فلومينينسي ضد أولسان هيونداي - 1:00 صباحا - DAZN
ريفر بليت ضد مونتيري - 4:00 صباحا - DAZN
يوفنتوس ضد الوداد المغربي - 7:00 مساء - DAZN
ريال مدريد ضد باتشوكا - 10:00 مساء - إم بي سي مصر 2 ، إم بي سي أكشن.
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