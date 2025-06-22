كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلومينينسي

4 2
01:00

أولسان هيونداي

كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
19:00

الوداد البيضاوي

كأس العالم للأندية

ريفر بليت

- -
04:00

مونتيري

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم الأحد في كأس العالم للأندية 2025

01:20 ص الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية
  • عرض 5 صورة
    مجسم كأس العالم في جولته بأمريكا
  • عرض 5 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية (3) (1)
  • عرض 5 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية (17) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الأحد الموافق 22 يونيو.

ويواجه ريال مدريد الإسباني نظيره باتشوكا المكسيكي ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية 2025.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:

فلومينينسي ضد أولسان هيونداي - 1:00 صباحا - DAZN

ريفر بليت ضد مونتيري - 4:00 صباحا - DAZN

يوفنتوس ضد الوداد المغربي - 7:00 مساء - DAZN

ريال مدريد ضد باتشوكا - 10:00 مساء - إم بي سي مصر 2 ، إم بي سي أكشن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية 2025 مواعيد مباريات كأس العالم للأندية ريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتائج مباريات يوم السبت في كأس العالم للأندية 2025

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"