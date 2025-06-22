كتب - يوسف محمد:

علق عبد الحميد شبانة لاعب النادي الأهلي السابق، على أداء المارد الأحمر خلال المباراتين السابقتين ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شبانة في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي نجح خلال فترة الانتقالات الأخيرة، من عمل فترة انتقالات قد تكون هي الأفضل والأقوى في تاريخ النادي".

وأضاف: "اختيار المدير الفني في هذا التوقيت كان أمر خاطئ الفني، لأنه لا يعرف قدرات اللاعبين وإمكانياتهم الفنية وهذا واضح على إدارته الفنية للمباريات، كنت أفضل استمرار عماد النحاس كمدير فني، بعدما أنهى الموسم الماضي مع الفريق بشكل مميز".

وتابع: "على الرغم من أن المدير الفني تولى مسؤولية الفريق منذ فترة قليلة، لكن هذا ليس مبرر للمستوى الذي ظهر به الفريق في المباراتين، خاصة وأنه دائما ما تكون تغيراته وتدخلاته الفنية في الشوط الثاني خاطئة وهو ما يتسبب في تراجع المستوى الفني".

وأكمل : "من الواضح أن المدير الفني ريبيرو لا يستطيع قراءة المنافس بشكل جيد، وهو ما يتسبب غالبا في تراجع المستوى في الشوط الثاني لعدم قدرته على استغلال نقاط ضعف المنافسين، الفريق ظهر أمام بالميراس بمستوى أسوأ مما ظهر به في مباراة إنتر ميامي، من وجهة نظري ريبيرو مدير فني لا يليق باسم النادي الأهلي".

وواصل: "الأجواء والظروف المناخية ليست مبرر لمستوى الفريق في البطولة، خاصة وأن البعثة سافرت قبل البطولة بوقت كافٍ للتعود على الأجواء بشكل كبير، هناك الكثير من السلبيات بدايتها كان التعاقد مع مدير فني لم يلعب كرة القدم".

وأردف"استغربت من قيادة ريبيرو الفنية للفريق في المباراة الماضية أمام بالميراس، وكان هناك لاعبين لابد من استبدالهم مبكرا لتدني مستواهم في المباراة، بينهم محمود تريزيجيه الذي لم يحضر المباراة وكان لا بد من استبداله في أول نصف ساعة من لقاء بالميراس".

واختتم شبانة تصريحاته: "بالحديث عن التدعيمات، نجد أن الفريق يعاني دفاعيا بشكل كبير من وقت رحيل محمد عبد المنعم كان لابد من التعاقد مع مدافع قوي في الفترة الماضية، لتدعيم هذا المركز في الفريق".

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