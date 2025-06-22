كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة بوروسيا دورتموند وصن داونز مشهد فريد من نوعه في عالم كرة القدم، حيث تخلف بدلاء الفريق الألماني عن الجلوس على المقاعد المخصص لهم داخل الملعب والتواجد في غرفة الملابس بدلا من ذلك.

وأوضح حساب دورتموند أن بدلاء الفريق تواجدوا داخل غرفة الملابس لتجنب أشعة الشمس الحارقة في ملعب "تي كيو إل".

وأحدث المشهد جدلا واسعا، حيث تساءل البعض عن إمكانية وجود مخالفة قانونية وقع فيها الفريق الألماني.

وباللجوء إلى لائحة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن بطولة كأس العالم للأندية 2025، لم نجد ما يُلزم تواجد البدلاء على المقاعد المخصصة لهم، ونصت المادة 32 على التالي:

المادة 32: المناطق الفنية ومناطق الإحماء

32.1 المنطقة الفنية هي المنطقة التي يُسمح للمدرب ومسؤولي الفريق الآخرين والبدلاء بشغلها أثناء المباراة. وتشمل مقاعد البدلاء (إن وجدت)، ومقاعد البدلاء، ومنطقة مُعلّمة بجوار الملعب.

32.2 لا يُسمح لأكثر من 26 شخصًا (15 لاعبًا بديلًا و11 مسؤولًا - ويكون أحد مسؤولي الفريق طبيب الفريق) بالجلوس على مقاعد البدلاء. لا يُسمح للاعب الموقوف أو مسؤول الفريق بالجلوس على مقاعد البدلاء. يُسمح فقط للمسؤولين المذكورين في قائمة البداية بالجلوس على مقاعد البدلاء أو التواجد في المنطقة الفنية أثناء المباراة.

32.3 لا يُسمح بأكثر من 20 مقعدًا إضافيًا في المدرجات للمسؤولين المعتمدين الذين يقدمون الدعم الفني للفريق أثناء المباراة (مدير المعدات، مساعد أخصائي العلاج الطبيعي، إلخ). يُسمح للموظفين الذين يشغلون هذه المقاعد بالدخول إلى غرف تبديل الملابس.

٣٢.٤ يُسمح للبدلاء خلال المباراة بمغادرة المنطقة الفنية للإحماء. وفي اجتماع تنسيق المباراة، يُوضّح مدير المباراة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مكان الإحماء بدقة.

٣٢.٥ يُسمح لخمسة لاعبين كحد أقصى من كل فريق بالإحماء في نفس الوقت خلف اللوحات الإعلانية خلف المرمى (بحد أقصى حكم واحد).

في حال عدم وجود مساحة كافية خلف المرمى، يُجري كلا الفريقين الإحماء في المنطقة المخصصة خلف الحكم المساعد الأول أو بجوار مقعد كل فريق.

في هذه الحالة، يُسمح لخمسة لاعبين وحكم واحد من كل فريق بالإحماء في نفس الوقت.

لا يجوز استخدام أي كرات في الإحماء.

٣٢.٦ يُسمح بالتدخين والتدخين الإلكتروني واستخدام أي منتجات متعلقة بالتبغ فقط في المناطق المخصصة (إن وُجدت)، ويُمنع في المنطقة الفنية، أو بالقرب من ملعب اللعب، أو داخل مناطق المنافسة، مثل غرف تبديل الملابس.

32.7 يُسمح بإدخال المعدات الإلكترونية الصغيرة المحمولة (مثل الميكروفونات، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والهواتف المحمولة/الهواتف الذكية، والساعات الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وما إلى ذلك) إلى المنطقة الفنية فقط إذا استُخدمت لأغراض التدريب/التكتيكات أو رعاية اللاعبين، وفقًا لقوانين اللعبة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للإعلام والتسويق.

32.8 لا يجوز وضع معدات خاصة إضافية (مثل الهوائيات) لاستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء في مباريات المسابقة إلا في منطقة مخصصة من الملعب يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ولكن ليس في المنطقة الفنية لذلك الملعب.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز بوروسيا دورتموند على صن داونز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.