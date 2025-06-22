الفرق العربية في كأس العالم.. حراس المرمى كلمة السر

كتبت-هند عواد:

سجل الترجي التونسي الفوز الأول للعرب في كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على لوس أنجلوس إف سي الأمريكي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية.

وتشارك 5 فرق عربية في كأس العالم للأندية وهي، الأهلي والعين والوداد والترجي والهلال، ولم تحقق هذه الفرق الفوز حتى الآن، سوى الترجي.

وسجلت الهلال السعودي أول هدف للفرق العربية في كأس العالم للأندية، وذلك في شباك ريال مدريد الإسباني، إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل 1-1، في لقاء شهد تألق لافت لحارس مرمى ياسين بونو.

وتعتبر مباراتي الهلال وريال مدريد والترجي ولوس أنجلوس، من أبرز مواجهات العرب في كأس العالم للأندية، إذ أنهما شهدتا تألقا لحارسي المرمى البشير بن سعيد وياسين بونو.

وتمكن حارس مرمى الترجي البشير بن سعيد من منع لوس أنجلوس من إدراك التعادل، بالتصدي لركلة جزاء في الوقت الحاسم.

وفي مباراة الهلال وريال مدريد، كاد أن يفوز الإسباني في الدقائق الأخيرة بعدما كانت المباراة تعادل 1-1، إلا أنه منح فريقه نقطة ثمينة عندما تصدى لركلة جزاء الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي.

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