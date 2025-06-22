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تكررت 4 مرات.. الأحوال الجوية أبرز أزمات كأس العالم

09:00 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    توقف مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي_7
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    تأجيل مباراة صن داونز_4
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    إيقاف مباراة باتشوكا وسالزبورج_1
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    إيقاف مباراة باتشوكا وسالزبورج1_2
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    توقف مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي 2_6
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    تأجيل مباراة صن داونز1_5
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كتبت-هند عواد:

شهدت بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، سلسلة من التأجيلات والتوقفات بسبب سوء الأحوال الجوية، في مشهد تكرر أربع مرات منذ انطلاق المنافسات.

آخر تلك الحوادث كان خلال مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، إذ تأجل انطلاق الشوط الثاني بسبب الطقس السيء، رغم انتهاء الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف دون رد.

وباتت هذه المباراة الرابعة التي تتأثر بالظروف المناخية، بعد لقاءات صن داونز الجنوب إفريقي أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وباتشوكا المكسيكي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي، إضافة إلى مواجهة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي.

وكانت مباراة صن داونز وأولسان شهدت تأجيلاً في انطلاقتها، الأربعاء، نتيجة تقلبات جوية، إذ أعلن النادي الجنوب إفريقي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن قرار التأجيل حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي اليوم نفسه، اضطر الحكم الجزائري مصطفى غربال إلى إيقاف مباراة باتشوكا وسالزبورج منتصف الشوط الثاني، وأمر اللاعبين بمغادرة الملعب، كما تم إخلاء المدرجات خشية من الصواعق.

كما توقفت مواجهة الأهلي وبالميراس في الدقيقة 62 من الشوط الثاني، بعد أن لاحظ الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ظهور سحب رعدية وبرق حول الملعب، ليقرر إيقاف اللعب فوراً، امتثالاً لإجراءات السلامة التي وضعتها اللجنة المنظمة لحماية اللاعبين والجماهير والأجهزة الفنية.

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كأس العالم للأندية 2025 الولايات المتحدة الأحوال الجوية مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي الطقس
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