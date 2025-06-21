"رفقة والده".. يوسف البلايلي يخطف الأنظار في مباراة الترجي ولوس أنجلوس

كتب - يوسف محمد:

خطف النجم الجزائري يوسف البلايلي الأنظار بشكل كبير، بعد تألقه رفقة فريق الترجي التونسي، خلال مباراة لوس أنجلوس الأمريكي بمونديال الأندية وقيادته الفريق التونسي لتحقيق الفوز في اللقاء.

وأحرز البلايلي هدف فوز الترجي على حساب لوس أنجلوس الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية.

ولم تتجه الأنظار للبلايلي بسبب أداء المميز في المباراة وتسجيله هدف الفوز، بل بسبب لقطته مع والده والده عقب نهاية المباراة مباشرة.

وعقب نهاية المباراة مباشرة وفور تسلم النجم يوسف البلايلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، حرص على التوجه إلى المدرجات ومنح الجائزة إلى والده للاحتفال بها.

ويشارك الترجي التونسي في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "تشيلسي الإنجليزي، فلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي.

ويحتل الفريق التونسي المركز الثالث حاليا في جدول ترتيب مجموعته بمونديال الأندية، برصيد 3 نقاط متساويا مع صاحب المركز الثاني فريق تشيلسي الإنجليزي بنفس الرصيد من النقاط.

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