غياب النجم و5 لاعبين.. المشاكل تضرب ريال مدريد قبل مواجهة باتشوكا

كتب - محمد القرش:

أعلن ريال مدريد بقيادة المدرب، تشافي ألونسو، القائمة النهائية لمواجهة باتشوكا في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية 2025.

وشهدت القائمة مواصلة غياب نجم الفريق، كيليان مبابي، بجانب 5 لاعبين (أنطونيو روديجر، داني كارفخال، إيدير ميليتاو، كامافينجا، ودافيد ألابا).

قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا

حراس المرمى: كورتوا، لونين، وفران جونزاليس.

المدافعون: ترينت، لوكاس فاسكيز، فران غارسيا، روديجر، هويسن، يوسف، جاكوبو، أسينسيو، فورتيا، ودييجو أجوادو.

لاعبو الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس، تشيما، فيكتور مونيوز، وماريو مارتن.

المهاجمون: فيني جونيور، رودريجو، إبراهيم، وجونزالو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الأحد بتوقيت مصر.

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