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مكالمة عاجلة من الخطيب لبعثة الأهلي في أمريكا.. ماذا حدث؟

11:33 م السبت 21 يونيو 2025
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    الأهلي بالميراس
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    مران الأهلي الجماعي (10) (1)
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    مران الأهلي الجماعي (20) (1)
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    لحظة هدف بالميراس في الأهلي
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
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    محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي من مباراة إنتر ميامي_4
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مُطلع أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أجرى مكالمة عاجلة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة من بالميراس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن المكالمة كانت مع خالد مرتجي رئيس بعثة المارد الأحمر، والتي أبدى خلالها عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق منذ بداية البطولة.

وأوضح المصدر أن الخطيب يجهز عددا من القرارات والعقوبات، لكنه رفض الحديث عنها خلال المكالمة، حيث حرص على تدعيم الفريق حتى آخر مباراة في البطولة.

وافتتح النادي الأهلي كأس العالم للأندية 2025 بالتعادل مع إنتر ميامي سلبيا، ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد.

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