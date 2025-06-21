مكالمة عاجلة من الخطيب لبعثة الأهلي في أمريكا.. ماذا حدث؟

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مُطلع أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أجرى مكالمة عاجلة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة من بالميراس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن المكالمة كانت مع خالد مرتجي رئيس بعثة المارد الأحمر، والتي أبدى خلالها عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق منذ بداية البطولة.

وأوضح المصدر أن الخطيب يجهز عددا من القرارات والعقوبات، لكنه رفض الحديث عنها خلال المكالمة، حيث حرص على تدعيم الفريق حتى آخر مباراة في البطولة.

وافتتح النادي الأهلي كأس العالم للأندية 2025 بالتعادل مع إنتر ميامي سلبيا، ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد.

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