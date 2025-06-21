مأساة في ليلة التتويج بالدوري.. 7 صور من إصابة مشجعين مولودية الجزائر

كتب - نهى خورشيد

تحوّلت فرحة جماهير مولودية الجزائر بالتتويج بلقب الدوري الجزائري إلى مأساة، بعدما انهار السياج الحديدي بمدرجات ملعب 5 يوليو أثناء التحضير للاحتفال بتسلم درع البطولة.

وأسفر الحادث عن سقوط عدد من المشجعين من المدرجات العلوية، مما أدى إلى تعرضهم لإصابات خطيرة، وسط تدخل عاجل من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، مع تسجيل حالة وفاة وحيداً وفقاً للتقارير الصحفية.

ونتيجة الحادث، تم إلغاء مراسم التتويج وتأجيلها إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً.

وكان مولودية الجزائر حسم لقب الدوري رسمياً مساء اليوم الأحد، بعد تعادله بدون أهداف مع فريق المجرة، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق نقطتين عن شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني.

وفي سياق متصل ضمن مولودية الجزائر وشبيبة القبائل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك شباب بلوزداد في الكونفدرالية.