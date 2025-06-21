هل ينضم لاعب نادي ليفربول للأهلي أو الزمالك؟
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كتب - محمد القرش:
أوضح يوسف منصور لاعب فريق ليفربول تحت 19 عاما، موقفه من الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك حال تلقى عرضا رسميا.
وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "معنديش مشكلة ألعب في الدوري المصري حال تلقيت عروض".
وأضاف: "أُفضّل الانضمام لنادي مصري في وسط الترتيب، من أجل الحصول على عدد دقائق كافية لإثبات إمكانياتي".
وأردف: "من الجيد أن اتلقى عروض من الأهلي أو الزمالك، لكن لا أرجح ذلك بسبب قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها اللاعبين الشباب المنضمين حديثا".
واختتم: "في هذا التوقيت احتاج للمشاركة من أجل زيادة المستوى، لكن دكة البدلاء تُنهي على الكثير من اللاعبين الصاعدين".
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