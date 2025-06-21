هل ينضم لاعب نادي ليفربول للأهلي أو الزمالك؟

كتب - محمد القرش:

أوضح يوسف منصور لاعب فريق ليفربول تحت 19 عاما، موقفه من الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك حال تلقى عرضا رسميا.

وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "معنديش مشكلة ألعب في الدوري المصري حال تلقيت عروض".

وأضاف: "أُفضّل الانضمام لنادي مصري في وسط الترتيب، من أجل الحصول على عدد دقائق كافية لإثبات إمكانياتي".

وأردف: "من الجيد أن اتلقى عروض من الأهلي أو الزمالك، لكن لا أرجح ذلك بسبب قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها اللاعبين الشباب المنضمين حديثا".

واختتم: "في هذا التوقيت احتاج للمشاركة من أجل زيادة المستوى، لكن دكة البدلاء تُنهي على الكثير من اللاعبين الصاعدين".

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