كتب - يوسف محمد:

تردد اسم المدرب البرتغالي باولو بينتو خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إمكانية توليه القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدير الفني السابق أيمن الرمادي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، أنه تم عرض المدرب البرتغالي على مجلس إدارة النادي لتولي القيادة الفنية للفريق، لكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية حتى الآن. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويمتلك بينتو سيرة ذاتية كبيرة، حيث سبق له العمل كمدير فني للمنتخب البرتغالي، ومنتخب الإمارات ومنتخب كوريا الجنوبية أيضًَا، بالإضافة إلى العديد من الأندية وعلى رأسهم أولمبياكوس اليوناني وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

من هو باولو بينتو؟

يبلغ بينتو من العمر 56 عاما، فهو من مواليد 20 يونيو 1969 بمدينة لشبونة البرتغالية.

وبدأ بينتو مشواره التدريبي في عام 2004، حينما تولى مهمة القيادة الفنية لفريق الشباب تحت 19 عاما بسبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في أكتوبر عام 2005.

واستمر بينتو على رأس القيادة الفنية للفريق البرتغالي، لمدة 4 سنوات قبل أن يرحل عن الفريق في نوفمبر من عام 2009، بعد قيادة الفريق في 187 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 112 مباراة، وحضر التعادل في 40 مباراة وتلقى الهزيمة في 35 مباراة.

وخلال توليه القيادة الفنية لفريق سبورتنج لشبونة، سجل لاعبو الفريق البرتغالي 314 هدفا وتلقت شباكهم 170 هدفا.

وفي سبتمبر من عام 2010، جاءت النقلة الكبرى في تاريخ بينتو التدريبي بعدما تحول من تدريب الأندية إلى تولي تدريبات المنتخبات، بعد قيادته الفنية للمنتخب البرتغالي خلال الفترة من سبتمبر 2010 حتى سبتمبر من عام 2014.

وقاد بينتو منتخب البرتغال خلال تلك الفترة في 47 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز خلالهم في 26 مباراة، وحضر التعادل في 11 وتلقى الهزيمة في 10 مباريات، سجل لاعبو البرتغالي آنذاك 93 هدفا وتلقت شباكهم 53 هدفا.

وبعد 4 سنوات قضاهم بينتو على رأس القيادة الفنية للمنتخب البرتغالي، اتجه لخوض تجربة تدريبية جديدة، حيث تولى تدريب فريق كروزيرو البرازيلي في مايو 2016، لكنه رحل سريعا في يوليو من العام ذاته.

وتولى بينتو القيادة الفنية لفريق أولمبياكوس اليوناني خلال الفترة من أغسطس 2016 حتى مارس 2017، ثم انتقل في ديسمبر 2017 لتولى تدريب فريق تشونغتشينغ ليفان الصيني والذي استمر في قيادته حتى يوليو 2018.

وعاد بينتو في عام 2018 لتدريب المنتخبات مرة أخرى، حيث تولى تدريب منتخب كوريا الجنوبية في عام 2018، واستمر في قيادته حتى ديسمبر من عام 2022.

وخاض بينتو مع منتخب كوريا الجنوبية 57 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 35 مباراة، حضر التعادل في 13 لقاء وتلقى الهزيمة في 9 مباريات.

وبينتو ليس غريب على المنطقة العربية، حيث تولى القيادة الفنية للمنتخب الإماراتي خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2025، تولى القيادة الفنية في 26 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 14 مباراة، وحضر التعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 لقاءات.

الألقاب الفردية لباولو بينتو في مسيرته التدريبية

وتوج بينتو طوال مسيرته التدريبية حتى الأن ب 5 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة كأس البرتغال، مثلهما لبطولة كأس السوبر البرتغالي ولقب وحيد لبطولة شرق آسيا مع منتخب كوريا الجنوبية.

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