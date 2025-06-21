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كيف استفاد ناشئ ليفربول من جماهيرية صلاح؟.. اللاعب يجيب عبر "مصراوي"

10:34 م السبت 21 يونيو 2025
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    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (7)
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    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (2)
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    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (4)
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

كشف يوسف منصور لاعب فريق ليفربول تحت 19 عاما، كيف استفاد من جماهيرية محمد صلاح في إنجلترا.

وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لا توجد عنصرية في مدينة ليفربول الجميع يتعامل معي بشكل جيد منذ وصولي، لكن سمعت عن ذلك قبل مجئ صلاح للمدينة".

وأضاف: "صلاح في ليفربول حاجة كبيرة جدا، ويتم تقديره في المدينة أكثر مما يتم تقديره في مصر بكثير".

وواصل: "مفيش حد يقدر يتكلم عن صلاح في ليفربول، في مكان خاص عندهم، وكل ما حد يعرف أني مصري يكلمني عن صلاح".

وأوضح: "في قطاع ناشئين ليفربول الكل يطمح للوصول إلى مكانه صلاح، وأعتقد أنه يستحق الكرة الذهبية بسبب كل ما فعله مع الفريق حيث كان أهم أسباب الفوز بالدوري".

واختتم لاعب ليفربول: "في مدينة ليفربول انت مصري يعني محمد صلاح على طول، ويتم التعامل مع المصريين بشكل جيد بسببه".

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