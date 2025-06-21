كيف استفاد ناشئ ليفربول من جماهيرية صلاح؟.. اللاعب يجيب عبر "مصراوي"
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كتب - محمد القرش:
كشف يوسف منصور لاعب فريق ليفربول تحت 19 عاما، كيف استفاد من جماهيرية محمد صلاح في إنجلترا.
وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لا توجد عنصرية في مدينة ليفربول الجميع يتعامل معي بشكل جيد منذ وصولي، لكن سمعت عن ذلك قبل مجئ صلاح للمدينة".
وأضاف: "صلاح في ليفربول حاجة كبيرة جدا، ويتم تقديره في المدينة أكثر مما يتم تقديره في مصر بكثير".
وواصل: "مفيش حد يقدر يتكلم عن صلاح في ليفربول، في مكان خاص عندهم، وكل ما حد يعرف أني مصري يكلمني عن صلاح".
وأوضح: "في قطاع ناشئين ليفربول الكل يطمح للوصول إلى مكانه صلاح، وأعتقد أنه يستحق الكرة الذهبية بسبب كل ما فعله مع الفريق حيث كان أهم أسباب الفوز بالدوري".
واختتم لاعب ليفربول: "في مدينة ليفربول انت مصري يعني محمد صلاح على طول، ويتم التعامل مع المصريين بشكل جيد بسببه".
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