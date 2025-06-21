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من المدرجات إلى ميرسيسايد.. قصة حب صفقة ليفربول الجديدة؟

10:13 م السبت 21 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

بينما كان فلوريان فيرتس يخطف الأضواء بموهبته الاستثنائية في باير ليفركوزن، كانت هناك فتاة تدعي "آليا محمد" تتابع كل لحظة من المدرجات، تدعمه في كل انتصار، وتشاركه مغامرته داخل الساحرة المستديرة.

رغم إقاء فيرتس حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، إلا أن اسم آليا بدأ في الظهور، بعدما احتفلت معه داخل ملعب باي أرينا بتتويج ليفركوزن بالدوري والكأس دون هزيمة، كما ظهرت أيضا في بطولة أمم أوروبا 2024، خلال حديثها مع والد فيرتس في المدرجات.

وتعتبر آليا صاحبة 22 عاماً، صانعة محتوى مؤثرة على منصة تيك توك"ويتابعها أكثر من 118 ألف شخص.

بدأت العلاقة بين آليا وفلوريان في عام 2022، إذ ظهرت معه حتى في الأوقات الصعبة، عندما كان مصاباً ويتابع المباريات من المدرجات.

وبعد انتقال فيرتس إلى ليفربول في صفقة قياسية، أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن آليا ستنتقل معه إلى مدينة ميرسيسايد، لتكون إلى جانبه في بداية مشواره مع الريدز.

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قصة حب صفقة ليفربول آليا محمد
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