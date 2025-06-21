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رسميا.. الأهلي يعلن مغادرة إمام عاشور فندق الإقامة

09:32 م السبت 21 يونيو 2025
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    إمام عاشور (4)
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    إمام عاشور في المستشفى
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    إمام عاشور
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (5)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
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    إمام عاشور.
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كتب - محمد القرش:

غادر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فندق إقامة بعثة الأهلي في مدينة نيوجيرسي الأمريكية اليوم عائدًا إلى القاهرة بعد الاطمئنان على الجراحة.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية، وخضع لعمليه جراحية في أحد المستشفيات بأمريكا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء القادم بتوقيت مصر، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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