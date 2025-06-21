كتب - نهى خورشيد

شهدت مباراة بوروسيا دورتموند وصن داونز الجنوب أفريقي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية 2025 لقطة لافتة وغريبة، لم تشهدها ملاعب الساحرة المستديرة من قبل.

وقرر بدلاء الفريق الكروي الألماني متابعة الشوط الأول من داخل غرفة الملابس هرباً من أشعة الشمس الحارقة على ملعب تي كيو آل ستاديوم.

ورغم البداية الصعبة، قلب دورتموند تأخره إلى فوزاً بنتيجة 4-3، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة حتى الآن.

وسجل أهداف بوروسيا كل من فيليكس نيميشا، سيرهو جيراسي، جود بيلينغهام، بالإضافة إلى هدف عكسي من لاعب صن داونز خوليسو موداو.

أما أهداف بطل أفريقيا السابق فجاءت عن طريق لوكاس ريبيرو، إكرام راينرز، وليبو موثيبا في الدقيقة الأخيرة.



