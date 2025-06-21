كتب - نهى خورشيد

نفى لامين يامال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ، محاولته لقاء كلوديا بافيل ممثلة أفلام للكبار، وذلك بعد تهديدها بنشر رسائل صوتية له.

وقال يامال في تصريحات عبر برنامج إسباني إنه لم يكن متهم بلقائها، وأنه يعيش مع والدته التي لا تسمح بزيارة الغرباء.

لتخرج بافيل وترد بأنه من بادر بالتواصل، وأنه يعيش بمفرده، كما أكدت إنها تمتلك تسجيلات صوتية له تدعم روايتها.

وأثير ذلك الجدل بعد أيام من انتشار صور ليامال مع فاتي فاسكيز خلال قضائهم عطلة في إيطاليا، لينفى بعدها الثنائي وجود علاقة عاطفية بينهما.

على الجانب الآخر، أكدت فاسكيز أنها تلقت تهديدات وشتائم، وقالت في تصريحات صحفية : “نحن فقط شخصان أرادا الاستمتاع بوقتهما”.