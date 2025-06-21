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"داخل المدرجات".. ظهور علم فلسطين في إحدى مباريات كأس العالم للأندية 2025

07:28 م السبت 21 يونيو 2025
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (1)
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (2)
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (4)
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    هزيمة لوس انجلوس من مباراة الترجي (5)
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كتب - يوسف محمد:

ظهر علم المنتخب الفلسطيني، في مباراة الترجي التونسي أمام نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم.

وخلال احتفال جماهير الترجي التونسي، بهدف الفريق في مرمى لوس أنجلوس الذي أحرزه اللاعب يوسف البلايلي، رفع أحد الجماهير علم فلسطين، لدعم الشعب الفلسطيني ضد كل ما يتعرضون له من قبل جيش الاحتلال.

وكان الترجي التونسي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ملعب "جيودس بارك".

وبهذا الفوز، نجح الفريق التونسي في تسجيل الفوز الأول للفرق العربية خلال هذه النسخة، حيث لم يتمكن أي فريق عربي آخر من تحقيق الفوز في الجولة الأولى بالمونديال.

ويشارك الترجي في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كلا من: "تشيلسي الإنجليزي، فلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي".

وتضم النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 5 فرق عربية، هم : "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي والهلال السعودي".

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