متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل صن داونز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو، كيكانا، كوبيدو، لونجا

خط الوسط: آليندي، ثيمبا زواني، موكوينا

خط الهجوم: ريبيرو، راينرز، ماثيوس

أبرز أحداث مباراة صن داونز وبروسيا دورتموند

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: عرضية من لاعب بروسيا دورتموند، تمر دون خطورة على مرمى صن داونز.

الدقيقة 11: لوكاس ريبيرو يحرز الهدف الأول لصن داونز في مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 16: فيليكس نيميشا يسجل هدف التعادل لبروسيا دورتموند في مرمى صن داونز.

الدقيقة 30: تسديدة قوية من لاعب صن داونز ولكنها تخرج إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 34: جيراسي يحرز الهدف الثاني لبروسيا دورتموند في مرمى صن داونز.

الدقيقة 45: جوب بيلينجهام يحرز الهدف الثالث لبروسيا دورتموند في مرمى صن داونز.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: سيطرة على الكرة من لاعبي بروسيا دورتموند في بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 59: بروسيا دورتموند يحرز الهدف الرابع في مرمى صن داونز عن طريق خوليسو مودو.