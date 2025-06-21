بروسيا دورتموند يفوز على صن داونز برباعية في كأس العالم للأندية

متابعة - يوسف محمد:

تلقى فريق صن داونز الجنوب أفريقي الهزيمة اليوم، أمام نظيره بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة رفع فريق بروسيا جورتموند رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4، في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد صن داونز عند النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ودخل صن داونز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو، كيكانا، كوبيدو، لونجا

خط الوسط: آليندي، ثيمبا زواني، موكوينا

خط الهجوم: ريبيرو، راينرز، ماثيوس

أبرز أحداث مباراة صن داونز وبروسيا دورتموند

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: عرضية من لاعب بروسيا دورتموند، تمر دون خطورة على مرمى صن داونز.

الدقيقة 11: لوكاس ريبيرو يحرز الهدف الأول لصن داونز في مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 16: فيليكس نيميشا يسجل هدف التعادل لبروسيا دورتموند في مرمى صن داونز.

الدقيقة 30: تسديدة قوية من لاعب صن داونز ولكنها تخرج إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 34: جيراسي يحرز الهدف الثاني لبروسيا دورتموند في مرمى صن داونز.

الدقيقة 45: جوب بيلينجهام يحرز الهدف الثالث لبروسيا دورتموند في مرمى صن داونز.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: سيطرة على الكرة من لاعبي بروسيا دورتموند في بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 59: بروسيا دورتموند يحرز الهدف الرابع في مرمى صن داونز عن طريق خوليسو مودو بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 62: راينرز يحرز الهدف الثاني لصن داونز في مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 73: تسديدة قوية من لاعب بروسيا دورتموند تصطدم بدفاعات فريق الترجي التونسي.

الدقيقة 86: بطاقة صفراء للاعب بروسيا دورتموند بعد تدخله على لاعب صن داونز.

الدقيقة 90: موثيبا يحرز الهدف الثالث لصن داونز في مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.