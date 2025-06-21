كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

2 1
04:00

بوكا جونيورز

كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

0 1
01:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

جميع المباريات

إعلان

عودة لاعب الأهلي من الإصابة قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

06:16 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احتفال أشرف بن شرفي مع كوكا
  • عرض 6 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 6 صورة
    كوكا وإمام عاشور في ملعب المباراة (1)
  • عرض 6 صورة
    احتفال كوكا (1)
  • عرض 6 صورة
    احتفال كوكا (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شارك أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية اليوم، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وتعافى كوكا من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى، حيث غاب عن مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية.

وتأكدت جاهزية اللاعب للتواجد مع الأهلي في المواجهة القادمة أمام بورتو البرتغالي، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كوكا إصابة كوكا الأهلي أخبار الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"