مواجهة مصرية.. موعد مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

تترقب الجماهير المصرية مواجهة مانشستر سيتي والعين الإماراتي، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية 2025.

وستشهد المباراة لقاء مصري خالص بين عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ورامي ربيعة مدافع العين.

موعد مباراة السيتي والعين

ويقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة فجر الاثنين المقبل الموافق 23 يونيو، على ملعب مرسيدس بنز الواقع في مدينة أتلانتا الأمريكية.

ويحتل السيتي وصافة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الوداد بثنائية دون رد، بينما جاء العين متذيل الترتيب عقب الخسارة بخماسية دون رد أمام يوفنتوس.

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