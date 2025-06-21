كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

0 1
01:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

2 1
04:00

بوكا جونيورز

جميع المباريات

إعلان

مواجهة مصرية.. موعد مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية

06:09 م السبت 21 يونيو 2025

مانشستر سيتي ضد العين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تترقب الجماهير المصرية مواجهة مانشستر سيتي والعين الإماراتي، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية 2025.

وستشهد المباراة لقاء مصري خالص بين عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ورامي ربيعة مدافع العين.

موعد مباراة السيتي والعين

ويقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة فجر الاثنين المقبل الموافق 23 يونيو، على ملعب مرسيدس بنز الواقع في مدينة أتلانتا الأمريكية.

ويحتل السيتي وصافة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الوداد بثنائية دون رد، بينما جاء العين متذيل الترتيب عقب الخسارة بخماسية دون رد أمام يوفنتوس.

اقرأ أيضًا:

حكم مصري يقود غرفة فيديو مباراة السيتي والعين في كأس العالم

3 حقائق لأول مرة بكأس العالم للأندية 2025 خلال مباريات الجولة الثانية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة السيتي والعين ترتيب مجموعة السيتي مانشستر سيتي مرموش رامي ربيعة كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"