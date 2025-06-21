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حكم مصري يقود غرفة فيديو مباراة السيتي والعين في كأس العالم

05:52 م السبت 21 يونيو 2025

مانشستر سيتي ضد العين الإماراتي

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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري تواجد الحكم محمود عاشور في غرفة فيديو "VAR" مباراة مانشستر سيتي والعين الإماراتي ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويقود محمود عاشور غرفة الفيديو، حيث يعاونه الأوروجوياني ليودان جونزاليس، ويتولى الصيني فو مينج دعم تقنية الفيديو.

حكام مباراة السيتي والعين

حكم ساحة: الجزائري مصطفى غربال.

مساعد أول: الجزائري مقران قوراري.

مساعد ثاني: الجزائري أكرم زرهوني.

حكم رابع: الأسترالي علي رضا فغاني.

يُذكر أن المباراة تقام يوم الاثنين المقبل الموافق 23 يونيو، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مصر.

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مانشستر سيتي العين الإماراتي كأس العالم للأندية محمود عاشور حكام مباراة السيتي والعين
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