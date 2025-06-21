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فنربخشه التركي يقترب خطف جناح الأهلي السعودي

05:14 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    البرازيلي جالينو
  • عرض 6 صورة
    البرازيلي جالينو
  • عرض 6 صورة
    البرازيلي جالينو
  • عرض 6 صورة
    البرازيلي جالينو
  • عرض 6 صورة
    البرازيلي جالينو
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كتبت-هند عواد:

يقترب فنربخشه التركي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو من خطف جناح الأهلي السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "فوتو ماك" التركي أن فنربخشه يخطط لضم الجناح البرازيلي جالينو الذي انضم إلى الأهلي من بورتو مقابل 50 مليون يورو.

وأضاف الموقع، أن إدارة فنربخشه قدمت عرضا لاستعارة اللاعب، لكن الأهلي لم يرحب بالأمر، إلا أن المفاوضات لا تزال مستمرة، مع عدم تأقلم اللاعب مع الكرة السعودية.

وتدخل اللاعب البرازيلي السابق سيسينيو الذي لعب من قبل في سيفاس سبور التركي، ونصح جالينو بالانتقال لفنربخشه قائلًا:"لو كنت مكانه لانتقلت إلى هناك دون تردد، إنه نادٍ عريق وكبير ويحطى بدعم جماهيري كبير في بلاده".

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البرازيلي جالينو الأهلي السعودي فنربخشه التركي
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