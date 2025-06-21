3 حقائق لأول مرة بكأس العالم للأندية 2025 خلال مباريات الجولة الثانية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تتواصل خلال الأيام الجارية منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الحالية من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وشهدت منافسات الجولة الثانية عدة حقائق نستعرض منها ثلاثة حدثت لأول مرة خلال النسخة الجارية من البطولة:

1) أول فوز عربي

كسر فريق الترجي التونسي النتائج السلبية للفرق العربية المشاركة بالنسخة الجارية وحقق الفوز الأول للأندية العربية بالبطولة.

فريق الترجي فاز بهدف نظيف على نظيره لوس أنجلوس الأمريكي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت عن طريق لاعبه يوسف البلايلي.

وتشهد البطولة مشاركة 4 أندية عربية أخرى بخلاف الوداد وهي: الأهلي، الوداد المغربي، العين الإماراتي، الهلال السعودي.

2) فريقان يودعان المسابقة

ودفع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي مبكرًا منافسات البطولة بعدما خسر بسداسية نظيفة على يد بنفيكا البرتغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة بعدما خسر في الجولة الأولى بعشرة أهداف دون رد أمام بايرن ميونخ.

أوكلاند سيتي يتذيل جدول ترتيب مجموعته بدون أي نقاط بفارق نقطة عن بوكا جونيورز الأرجنتيني صاحب المركز الثالث، فيما يحتل فريق بنفيكا البرتغالي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الألماني المتصدر قبل جولة من ختام دور المجموعات.

ولحق فريق لوس أنجلوس الأمريكي بنظيره أوكلاند، بعدما خسر بهدف نظيف على يد نظيره الترجي.

ويتذيل فريق لوس أنجلوس جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط بفارق 3 نقاط عن الترجي صاحب المركز الثالث ومثلها عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر فريق فلامنجو الترتيب بـ 6 نقاط.

3) أول خسارة لفريق لاتيني

وشهدت منافسات الجولة الثانية أول خسارة لفريق من قارة أمريكا الجنوبية حين فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يفقد لاعبه في مباراة بورتو بسبب تراكم الإنذارات

ضربة قوية لفريق الترجي قبل مباراة تشيلسي بكأس العالم للأندية