سر تغيير اسم جائزة "رجل المباراة" في كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

عقب نهاية مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، توجه أوسكار أوستاري لاعب إنتر ميامي، لاستلام جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما تصدى لركلة جزاء محمود تريزيجيه المهدرة.

بعدها أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز أوستاري بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وكتب على حساب البطولة على موقع التغريدات "إكس": "تهانينا لـ (أوسكار أوستاري) على فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة لأول مرة على الإطلاق في كأس العالم للأندية SuperiorPlayerOfTheMatch".

وتبين أنه تم تغيير اسم جائزة أفضل لاعب في المباراة من "رجل المباراة" في السنوات الأخيرة لأسباب تتعلق بالتنوع وشركات الرعاية، وفقا لموقع "GiveMeSport".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تغيير اسم الجائزة، إذ كانت هناك رعاية مماثلة خلال بطولة كوبا أمريكا العام الماضي، عندما فازت الأرجنتين بقيادة ميسي، وكان اسم الجائزة "المتفوق".

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