دفعة للوداد قبل مباراة يوفنتوس بكأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى فريق الوداد المغربي دفعة خلال الحصة التدريبية اليوم السبت ضمن تحضيراته لمباراة يوفنتوس الإيطالي بكأس العالم للأندية.

وشارك بالحصة التدريبية لفريق الوداد اليوم الوافد السوري على صفوفه بالانتقالات الصيفية عمر السومة.

ولم يسافر السومة صاحب الـ 36 عاماً مع بعثة الوداد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تأخر تأشيرة وصوله.



ويلتقي فريق الوداد نظيره يوفنتوس عند السابعة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

السومة كان قد انضم لصفوف نادي العروبة السعودي بالانتقالات الشتوية الماضية قبل أن يرحل عنه بنهاية الموسم وينضم لصفوف الوداد للمشاركة بمونديال الأندية.

السومة شارك بالموسم الماضي 2024/25 بـ 22 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 3 أهداف.

ويحتل فريق الوداد قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بدون نقاط، فيما يتصدر فريق يوفنتوس الترتيب برصيد 3 نقاط.

وخسر فريق الوداد في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية بثنائية نظيفة على يد نظيره مانشستر سيتي، فيما فاز فريق يوفنتوس بخماسية نظيفة على نظيره العين الإماراتي.

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