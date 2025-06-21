كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا.

وكانت المباريات التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية قد أسفرت عن تأهل بايرن ميونخ رسميًا إلى دور الـ 16 بعد فوزه على نظيره بوكا جونيور الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف فجر اليوم كما سبقه نادي فلامنجو البرازيلي الي حولّ تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية على نظيره تشيلسي الإنجليزي مساء يوم أمس الجمعة.

الفوز رفع رصيد فريق بايرن ميونخ إلى النقطة 6 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته بفارق نقطتين عن بنفيكا البرتغالي الوصيف، فيما توقف رصيد بوكا جونيورز عند نقطة في المركز الثالث بينما يتذيل فريق أوكلاند سيتي الترتيب بدون أي نقاط قبل جولة من ختام دور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر رفع الفوز رصيد فريق فلامنجو إلى النقطة 6 متصدرًا جدول ترتيب مجموعته بفارق ثلاثة نقاط عن تشيلسي الوصيف والترجي صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل فريق لوس أنجلوس المجموعة بدون أي نقطة.

وقد يلحق بفريقي بايرن ميونخ وفلامنجو كلاً من صن داونز الجنوب أفريقي وريفر بليت الأرجنتيني مع نهاية منافسات الولة لفجر يوم غد الأحد.

ريفر بليت سيلتقي نظيره مونتيري المكسيكي عند الرابعة فجر يوم غد الأحد، فيما سيلتقي فريق صن داونز نظيره دورتموند الألماني عند السابعة من مساء اليوم.

حال فوز فريق ريفر بليت على نظيره مونتيري سيصعد إلى النقطة 6 ومن ثمّ ضمان التأهل والأمر ذاته بالنسبة لفريق صن داونز.

جدول ترتيب مجموعة ريفر بليت قبل مواجهات الجولة الثانية:

1) ريفر بليت: 3 نقاط

2) مونتيري: نقطة

3) إنتر: نقطة

4) أوراوا: 0

جدول ترتيب مجموعة صن داونز قبل مواجهات الجولة الثانية:

1) صن داونز: 3 نقاط

2) دورتموند: نقطة

3) فلومينينسي: نقطة

4) أولسان: 0

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