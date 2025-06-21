البرازيل تطلب رسميًا استضافة كأس العالم للأندية 2029

كتب ـ مصطفى محمد:

طب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بصورة رسمية استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2029 بمشاركة 32 فريقًا.

وتقام النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وأكد الاتحاد البرازيلي عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت على أن رئيس مجلس إدارته سمير زود أكد على استعداد بلاده لاستضافة نسخة 2029 من كأس العالم للأندية.

ورحبّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بحسب البيان ذاته، بفكرة استضافة الاتحاد البرازيلي للبطولة:"سنعمل على تحقيقه وسيكون أمرًا رائعًا".

وأوضح الاتحاد البرازيلي أن رئيس مجلس إدارته سمير زود قد تحدث مع إنفانتينو عن الأمر على هامش القمة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استضافت القمة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة 19 إلى 21 يونيو الجاري، بتواجد 211 اتحادًا عضوًا.

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