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بورتو يرهن مستقبل مدربه بمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

03:42 م السبت 21 يونيو 2025
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    بداية مباراة بورتو وبالميراس (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن أن مستقبل المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي مارتن أنسيلمي في خطر بعد الأداء الذي ظهر به اللاعبون خلال منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

فريق بورتو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بكأس العالم للأندية برصيد نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي متذيل الترتيب وبثلاث نقاط عن إنتر ميامي الأمريكي الوصيف و بالميراس البرازيلي المتصدر.

وذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية، عبر تقرير صادر اليوم السبت، أن مباراة الأهلي حاسمة في مستقبل مدرب بورتو مع الفريق في ظل الغضب الجماهيري.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المدير الفني البرتغالي لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي فيتور بيريرا هو أبرز المرشحين لقيادة بورتو حال رحيل أنسيلمي.

ويلتقي فريق بورتو نظيره الأهلي عند الرابعة صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية لكأس العالم للأندية.

وكان بورتو قد استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي مع بالميراس البرازيلي قبل الخسارة بهدفين مقابل هدف على يد نظيره إنتر ميامي في المباراة الثانية.

المدرب صاحب الـ 39 عاماً كان قد تولى المهمة الفنية لنادي بورتو في نهاية شهر يناير الماضي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

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