قرعة الفيفا.. ماذا يحدث إذا يتساوى الأهلي وإنتر ميامي في النقاط؟

كتبت-هند عواد:

تعقد موقف الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، بالهزيمة من بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية، وأصبح الفوز على بورتو في المباراة المقبلة ليس كافيا للتأهل إلى دور الـ16.

ويتذيل الأهلي المجموعة الأولى بنقطة وحيد، على أن يواجه بورتو في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم للأندية.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالآتي:

بالميراس - 4 نقاط - له 2 - عليه 0 - فارق الأهداف 2

إنتر ميامي - 4 نقاط - له 2 - عليه 1 - فارق الأهداف 1

بورتو - 1 نقطة - له 1 - عليه 2 - فارق الأهداف 1-

الأهلي - 1 نقطة - له 0 - عليه 2 - فارق الأهداف 2-

ويحتاج الأهلي للفوز على بورتو بفارق هدفين مع فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدفين، حينها سيصبح الترتيب كالآتي:

بالميراس - 7 نقاط - له 3 - عليه 0 - فارق الأهداف 3

الأهلي - 4 نقاط - له 2 - عليه 2 - فارق الأهداف 0

إنتر ميامي - 4 نقاط - له 2 - عليه 3 - فارق الأهداف 1-

بورتو - 1 نقطة - له 1 - عليه 4 - فارق الأهداف 3-

وفي حالة خسارة إنتر ميامي من بالميراس بنتيجة 1-0 فقط، سيتساوى مع الأهلي في فارق النقاط، حينها يتم الاحتكام إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بالبطولة.

وتنص المادة 13 (تساوي النقاط والتأهل لمرحلة خروج المغلوب) على:

إذا تساوى فريقان أو أكثر في المجموعة نفسها في النقاط بعد انتهاء مرحلة المجموعات، تُطبق المعايير التالية، بالترتيب أدناه، لتحديد الترتيب:

أ) أكبر عدد من النقاط المُحصل عليها في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية

ب) فارق الأهداف الأعلى الناتج عن مباريات المجموعة بين الفرق المعنية

ج) أكبر عدد من الأهداف المُسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية

إذا، بعد تطبيق المعايير من أ) إلى ج) أعلاه، لا تزال الفرق متساوية في الترتيب، ولتحديد ترتيبها النهائي، تُطبق المعايير من أ) إلى ج) أعلاه على المباريات بين الفرق المتبقية فقط. إذا لم يُتّخذ قرار من خلال هذا الإجراء، تُطبق المعايير من د) إلى و) أدناه على الفريقين أو أكثر اللذين لا يزالان متساويين في النقاط:

د) فارق الأهداف الأعلى في جميع مباريات المجموعة

هـ) أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة

و) أعلى نتيجة سلوكية للفريق (لاعبين ومسؤولين) مرتبطة بعدد البطاقات الصفراء والحمراء المُحصّلة:

- البطاقة الصفراء: خصم نقطة واحدة

- البطاقة الحمراء غير المباشرة (نتيجة بطاقتين صفراوين): خصم 3 نقاط

- البطاقة الحمراء المباشرة: خصم 4 نقاط

- البطاقة الصفراء والحمراء المباشرة: خصم 5 نقاط

يُطبّق خصم واحد فقط مما سبق على اللاعب أو مسؤول الفريق في المباراة الواحدة، الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط هو الأعلى تصنيفًا.

ز) قرعة الفيفا

وهكذا في حالة تساوي الأهلي وإنتر ميامي في فارق النقاط، يتم الاحتكام إلى اللعب النظيف بينهما، وحصل الأهلي على 4 بطاقات صفراوات، وهو نفس عدد البطاقات التي حصل عليها إنتر ميامي، وإذا لم يحصل أي من الفريقين على بطاقات في المباراة الأخيرة يتم إجراء قرعة لتحديد المتأهل.

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