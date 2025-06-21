مدرب ريفر بليت يكشف مفاجأة عن عرض مشاركة رونالدو بكأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني عن العرض الذي قدمه للنجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وقال مارسيلو جاياردو في تصريحات للتلفزيون الأرجنتيني، مساء أمس الجمعة، إنه عرض على رونالدو في منتصف شهر مارس الماضي المشاركة مع ريفر بليت بكأس العالم للأندية.

وأضاف المدرب الأرجنتيني:" قلت له أنت لاعب صنع حقبة في تاريخ الكرة ألا تفكر في خوض التجربة؟.. ولكنه عاد لاحقًا وأخبرني بأنه يرغب في التركيز على الاستعداد للموسم الجديد".

وأشار جاياردو إلى أنه دربّ رونالدو في مباراة استعراضية جمعت فريقي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في دولة السعودية إذ وجد جانبًا رائعًا بشخصية رونالدو بجانب كونه لاعبًا محترفًا من الطراز الأول ـ بحسب قوله ـ.

وينتهي عقد رونالدو صاحب الـ 40 عامًا مع نادي النصر بنهاية شهر يونيو الجاري إذ لم يتم الإعلان عن توصل الجانبين لاتفاق رسمي لتجديد التعاقد.

ويستعد فريق ريفر بليت لمواجهة نظيره مونتيري المكسيكي عند الرابعة من صباح يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان فريق ريفر بليت قد استهل مشواره بكأس العالم للأندية بالفوز بثلاثية مقابل هدف على نظيره أوراوا الياباني.

ويتصدر فريق ريفر بليت جدول ترتيب مجموعته برصيد ثلاثة نقاط بفارق نقطتين عن مونتيري الوصيف وإنتر صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل فريق أوراوا جدول الترتيب بدون نقاط.

اقرأ أيضًا:

كأس العالم للأندية.. فريقان يودعان رسميا وثالث يحتاج لمعجزة للصعود

ضربة قوية لفريق الترجي قبل مباراة تشيلسي بكأس العالم للأندية