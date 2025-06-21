نوتينجهام فورست يكافئ نونو سانتو بعد موسمه التاريخي بالدوري الإنجليزي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كافأ مسؤولو نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي مدربه البرتغالي نونو سانتو بعد موسمه التاريخي مع الفريق بالموسم الماضي من الدوري 2024/25 بتمديد التعاقد.

فريق نوتنجهام فورست كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السابع برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن أستون فيلا السادس ونيوكاسل صاحب المركز الخامس الذي يعد أعلى مركز له في الدوري منذ 30 عامًا.

وأعلن نادي نوتنجهام، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن عقدهم الجديد مع المدرب البرتغالي سيكون لمدة 3 سنوات قادمة لينتهي عام 2028.

ومن جانبه أبدى نونو سانتو عادته بتمديد التعاقد معه معللاً:" سأتمكن من مواصلة رحلتنا في هذا النادي الرائع فمنذ وصولنا عملنا بجهد كبير لإنشاء رابط خاص بين اللاعبين والجماهير وكل شخص في النادي، مما ساعدنا على تحقيق أشياء عظيمة في الموسم الماضي".

وأتم المدير الفني البرتغالي لفريق نوتنجهام تصريحاته بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للعمل بجدية أكبر من أي وقت مضى ونحن نسعى جاهدين للحصول على المزيد من الذكريات الخاصة معًا".

المدرب صاحب الـ51 عاماً كان قد تولى المهمة الفنية لفريق نوتنجهام فورست في ديسمبر 2023 بعدم قرابة شهر ونصف الشهر من رحيله عن تدريب اتحاد جدة السعودي.

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