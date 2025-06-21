كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

0 1
01:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

2 1
04:00

بوكا جونيورز

جميع المباريات

إعلان

نوتنجهام فورست يكافئ نونو سانتو بعد موسمه التاريخي بالدوري الإنجليزي

02:18 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نونو سانتو
  • عرض 7 صورة
    مشادة مالك نادي نوتنجهام مع نونو سانتو
  • عرض 7 صورة
    نونو سانتو مدرب توتنهام المقال
  • عرض 7 صورة
    مدرب بورتو نونو اسبيريتو سانتو خلال المباراة امام موريرينسي الاحد 21 ايار/مايو 2017
  • عرض 7 صورة
    مدرب نادي فالنسيا نونو اسبيريتو سانتو الذي استقال من منصبه
  • عرض 7 صورة
    لاعبو فالنسيا يحتفلون مع مدربهم نونو سانتو بالفوز على اتلتيكو مدريد في 4 تشرين الاول/اكتوبر 2014
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كافأ مسؤولو نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي مدربهم البرتغالي نونو سانتو بعد موسمه التاريخي مع الفريق بالموسم الماضي من الدوري 2024/25 بتمديد التعاقد.

فريق نوتنجهام فورست كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السابع برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن أستون فيلا السادس ونيوكاسل صاحب المركز الخامس الذي يعد أعلى مركز له في الدوري منذ 30 عامًا.

وأعلن نادي نوتنجهام، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن عقدهم الجديد مع المدرب البرتغالي سيكون لمدة 3 سنوات قادمة لينتهي عام 2028.

ومن جانبه أبدى نونو سانتو سعادته بتمديد التعاقد معه معللاً:" سأتمكن من مواصلة رحلتنا في هذا النادي الرائع فمنذ وصولنا عملنا بجهد كبير لإنشاء رابط خاص بين اللاعبين والجماهير وكل شخص في النادي، مما ساعدنا على تحقيق أشياءً عظيمة في الموسم الماضي".

وأتم المدير الفني البرتغالي لفريق نوتنجهام تصريحاته بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للعمل بجدية أكبر من أي وقت مضى ونحن نسعى جاهدين للحصول على المزيد من الذكريات الخاصة معًا".

المدرب صاحب الـ51 عاماً كان قد تولى المهمة الفنية لفريق نوتنجهام فورست في ديسمبر 2023 بعد قرابة شهر ونصف الشهر من رحيله عن تدريب اتحاد جدة السعودي.

اقرأ أيضًا:

اعترض على حسين الشحات.. من هو اليوتيوبر سبيد الذي يثير الجدل في كأس العالم للأندية؟

أشباح لعيبة... خالد بيومي ينتقد أداء الأهلي في كأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نونو سانتو الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدرب ريفر بليت يكشف مفاجأة عن عرض مشاركة رونالدو بكأس العالم للأندية

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"