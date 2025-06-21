الأهلي يفقد لاعبه في مباراة بورتو بسبب تراكم الإنذارات

كتبت-هند عواد:

يفقد الأهلي خدمات لاعبه في مباراة بورتو البرتغالي، بالجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويغيب مروان عطية عن صفوف الأهلي في آخر مباراة بدور المجموعات بسبب تراكم الإنذارات، إذ حصل اللاعب على بطاقتين صفراوين خلال مباراتي إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي بورتو، في الرابعة فجر يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "ميتلايف"، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التي تضم بالميراس وإنتر ميامي.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالآتي:

بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 0 - فارق أهداف +2

إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 1 - فارق أهداف +1

بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - استقبل 2 - فارق أهداف -1

الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - استقبل 2 - فارق أهداف -2

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