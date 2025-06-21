كأس العالم للأندية.. فريقان يودعان رسميا وثالث يحتاج لمعجزة للصعود

كتبت-هند عواد:

ودع فريقان بشكل رسمي كأس العالم للأندية 2025، من الجولة الثانية بدور المجموعات، فيما يمتلك ثالث فرصة ضئيلة للصعود.

ويعتبر أوكلاند سيتي أول فريق يودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانية، بعد هزيمته من بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي بنتيجة 10-0 و 6-0، على التوالي.

ويتذيل أوكلاند سيتي المجموعة الثالثة التي تضم بايرن ميونخ وبوكا جونيورز وبنفكيا، من دون نقاط.

الفريق الثاني الذي ودع كأس العالم للأندية، هو لوس أنجلوس الإنجليزي، وذلك بعد خسارته من الترجي التونسي بهدف نظيف، فجر اليوم السبت.

ويتذيل لوس أنجلوس المجموعة الرابعة التي تضم فلامنجو وتشيلسي والترجي، من دون أي نقاط، وذلك بعد خسارته من تشيلسي بهدفين و الترجي بهدف.

الفريق الثالث يمتلك فرصة ضئيلة للاستمرار في كأس العالم للأندية، ألا وهي الفوز على باريس سان جيرمان بـ6 أهداف.

ويتذيل سوندرز سياتل المجموعة الثانية، من جون نقاط، على أن يواجه باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا في الجولة المقبلة والأخيرة، ويحتاج للفوز بفارق 6 أهداف مع فوز بوتافوجو على أتلتيكو مدريد.

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